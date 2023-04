Sonomorphoses, concert de musique de chambre Catégorie d’Évènement: île de France

Sonomorphoses, concert de musique de chambre, 23 avril 2023, . Le dimanche 23 avril 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant Dès 15,5 € Deuxième concert de Sonomorphoses, cycle de 4 concerts de musique de chambre au Théâtre « Les Rendez-vous d’Ailleurs » le Dimanche 23 Avril 2023 à 18h00 Le programme de ce deuxième concert marquera par son éclectisme, tant par le style, l’époque ou l’origine des musiques présentées : du classique au jazz, en passant par un arrangement original de musique de film, et couvrant les 19, 20 et 21ème siècles. Le violoncelliste Alexei Bagrintsev et la pianiste Tatyana Vitkovskaya interpréteront en duo une série de morceaux des compositeurs Claude Debussy, Castelnuovo-Tedesco, ainsi que Serguei Prokofiev, Igor Frolov. Le programme sera complété par une création originale de Galina Gorelova, compositrice biélorusse. Site web du théâtre « Les Rendez-vous d’Ailleurs » Contact : https://www.lesrdvdailleurs.fr/ https://www.facebook.com/LesRendezVousdAilleurs https://www.facebook.com/LesRendezVousdAilleurs https://www.billetreduc.com/315419/evt.htm

Tatyana Vitkovskaya Concert Sonomorphoses 23 avril

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Sonomorphoses, concert de musique de chambre 2023-04-23 was last modified: by Sonomorphoses, concert de musique de chambre 23 avril 2023

Paris