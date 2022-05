Sonomaton : Le banquet des utopistes Salle Polyvalente Espace Riom Boulange Catégories d’évènement: Boulange

Moselle

Sonomaton : Le banquet des utopistes Salle Polyvalente Espace Riom, 8 mai 2022, Boulange.

Salle Polyvalente Espace Riom, le dimanche 8 mai à 12:00

Le banquet des utopistes est un spectacle convivial qui invite les convives à participer à une expérience gourmande et propose la discussion autour de nos imaginaires de l’utopie et le plaisir d’être ensemble. Il s’agit d’une proposition participative pour vous, convives. Les comédiens seront les maîtres du jeu d’un spectacle-diner qui questionne ce que nous avons en commun et comment nous pourrions inventer de nouvelles “recettes”. La compagnie Mirelaridaine a écrit ce spectacle au fil de ses rencontres sur le territoire, le repas proposé sera inspiré des souvenirs culinaires des habitants de la CCPHVA.

Entrée sur réservation, tarif : 18€ boisson et repas compris

Spectacle repas réalisé à partir des souvenirs culinaires des habitants du territoire. Salle Polyvalente Espace Riom 1 rue des écoles Boulange Boulange Moselle

Lieu Salle Polyvalente Espace Riom Adresse 1 rue des écoles Boulange Ville Boulange

Boulange Moselle