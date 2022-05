Sonoma, 28 juin 2022, .

Sonoma

2022-06-28 20:00:00 – 2022-06-28

La Veronal – Marcos Morau

Barcelone



De Pablo Picasso à Luis Buñuel, Marcos Morau embrasse l’histoire de l’art dans un ballet obscur et puissant pour neuf danseuses empreintes d’une folle et magique énergie. Succession de métamorphoses et de tableaux vivants, un télescopage flamboyant de la tradition et de la modernité qui touche à l’intemporel.



Considéré comme l’un des chorégraphes les plus en vue de la scène européenne, Marcos Morau frappe les esprits par son approche protéiforme et sa gestuelle singulière, héritage du mouvement abstrait et du théâtre physique. Sonoma puise à cette source, la développe et l’amplifie, en faisant du son du corps en train de chuter le cœur palpitant de la pièce. C’est un cri pour dire que nous sommes vivant.e.s, éveillé.e.s, corps lancés dans un rythme percutant, une pulsation hypnotique au rythme des tambours, de chants anciens et de berceuses enfantines. Comme un retour aux origines. Comme un rêve, avec ses espaces vides, ses sauts, ses intensités lumineuses… Le chorégraphe de La Veronal nous aspire dans une spirale envoûtante, nous subjugue, nous fascine par l’interprétation magistrale, la préciosité des costumes, le flot des mots scandés, les scènes picturales chargées de colère, et d’une mystique contenue.



Création 2021

Direction artistique : Marcos Morau

Chorégraphie : Marcos Morau en collaboration avec les interprètes

Interprétation : Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort, Núria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro, Alba Barral Texte El Conde de Torrefiel, La Tristura et Carmina S. Belda

Conseil dramaturgique : Roberto Fratini

Répétitions : Estela Merlos, Alba Barral

Travail vocal : Mònica Almirall

Direction technique et création lumière : Bernat Jansà

Régie plateau, accessoires et effets spéciaux : David Pascual

Création sonore : Juan Cristóbal Saavedra

Voix : Maria Pardo

Scénographie : Bernat Jansà, David Pascual

Construction du géant : Martí Doy Accessoires Mirko Zeni



Rencontre avec l’équipe artistique mardi 28 juin après la représentation



Durée 1 h 15

Conseillé à partir de 10 ans

Le chorégraphe de La Veronal nous aspire dans une spirale envoûtante, nous subjugue, nous fascine par l’interprétation magistrale, la préciosité des costumes, le flot des mots scandés, les scènes picturales chargées de colère, et d’une mystique contenue.

