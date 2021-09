Sonocraft #2 Le Ateliers de Bitche, 1 octobre 2021, Nantes.

Sonocraft #2

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Le Ateliers de Bitche

CONCERTS / WORKSHOPS / MICRO-BRASSEURS / EXPOS / INSTALLATION / POESIE / DIY / ARTISANATS / STANDS / DJS 1er, 2 et 3 octobre 2021 aux Ateliers de Bitche et Ateliers Magellan – Nantes CONCERTS : Massicot / Fleuves Noirs / Putan Club / SubuteX / Yuri Landman & Cécile Jarsaillon / Rhys Trimble & Wolframite / Le Grand Orchestre du Désastre / Birds of Nazca / Montaag / Dys Trio / Lechapus / Palecoal INSTALLATIONS & ARTS VISUELS : Nils L.L. / Cécile Jarsaillon / Estelle Rouge / Teilo Trimble / C.A.T.A MICRO-BRASSEURS : Namnèt (La Planche – 44) / Ouest Coast Brewery (Saint Hilaire de Chaléons – 44) / La ConviviAle (Château Thébaud – 44) / Baribale (Nantes – 44) / Cali (Joué Sur Erdre – 44) ARTISANS & CRÉATEURS : Julien Nicolle – apiculteur / Bulles de Lune – savons naturels, fabrication artisanale et locale / Les puzzles du Poulpe – puzzles éthiques et esthétiques, fabriqués en France / Paysan Poète – revue de poésie, éditions Gong Créole / Sullivan Jolly – objets design à base de matériaux recyclés et surcyclés / Neil Carmichael – affiches et illustrations / Adrien Roldes & Ipno Harissa – flash tattoo / La valise de Maryse – fabrication textile en wax / … DJs : LefTHand / Auti Dari / Sauvagerie Sound System / Black Elvis WORKSHOPS DIY payants, sous réservation (places limitées !) : – “Le Grand Orchestre du Désastre”, créations sonores pour un grand ensemble de musiciens pro, amateurs ET non-musiciens. – Yuri Landman, construction d’instruments musicaux : la Quickstep Kalimba. – Beer Cycle, initiation au brassage de bière. – Lucie Devigon, fabrication d’encres végétales. + Stand de Kythibong, label indépendant nantais depuis 2002 Concerts aux Ateliers de Bitche : vendredi et samedi dès 20h, dimanche dès 18h. Stands et bar micro-brasseurs, dj sets, artisans, créateurs, expo d’artistes aux Ateliers Magellan : vendredi dès 16h, samedi et dimanche dès 14h.

Pass 3 jours : 18 € (20 € en vente sur place le vendredi) Soirée : 7 € (8 € sur place) Entrée aux Ateliers Magellan : GRATUITE

Le Ateliers de Bitche 3 rue de Bitche, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T16:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T23:00:00