Sonocraft #2 Ateliers de Bitche, 1 octobre 2021, Nantes.

2021-10-01 Concerts aux Ateliers de Bitche :vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 à 20hdimanche 3 octobre 2021 à 18hAnimations aux Ateliers Magellan (stands et bar micro-brasseurs, dj sets, artisans, créateurs, installation, expo) :vendredi 1er octobre 2021 à partir de 16hsamedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 à partir de 14h

Gratuit : non Entrée aux concerts aux Ateliers de Bitche :Pass 3 jours : 18 € (20 € en vente sur place le vendredi)Soirée : 7 € (8 € sur place) BILLETTERIE : helloasso.comEntrée aux Ateliers Magellan : GRATUITE

SONOCRAFT #2 – les 1er, 2 et 3 octobre 2021aux Ateliers de Bitche (3 rue de Bitche) et Ateliers Magellan (12 quai Magellan) – Nantes(entrée par le jardin partagé entre les deux lieux, à deux pas du 3 rue de Bitche) Concerts / workshops / micro-brasseurs / expo / installations / poésie / DIY / artisanats / stands / Djs Programme complet sur facebookLe festival est organisé par le collectif nantais Le Filtre à Sons dont l’objectif est de diffuser et partager des créations singulières et non conventionnelles dans un esprit d’initiatives communes.

Ateliers de Bitche 3 Rue de Bitche Centre-ville Nantes