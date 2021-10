SONNY TROUPÉ QUARTET ADD 2 Le Baiser Salé, 21 janvier 2022, Paris.

Au rendez-vous, profondeur mélodique, rythmique et fusion gwo ka / jazz !

“A la croisée du jazz et du gwoka, le batteur et percussionniste ponctue les palpitations du tambour traditionnel guadeloupéen d’échos soul, électro et de samples variés. Deux saxophonistes (Thomas Koenig et Raphaël Philibert) se joignent à ce quartet en fusion (…) », Télérama

Avec « reflets denses », on reconnait le jazz qui accompagne Sonny depuis tout petit : Max Roach, Art Blakey et ceux avec qui il a échangé, comme Kenny Garrett et Lisa Simone. Son arrivée à Paris au tournant des années 2000 le plonge dans le funk, le R&B, l’électro ou encore le métal. Tout ça résonne dans ses productions : métissage artistique, trip parsemé de samples et citations qui interrogent en creux son identité. D’origine brésilienne et globe-trotter du jazz, Leonardo Montana est certainement un des pianistes français les plus appréciés (Felipé Cabrera, Naissam Jalal, Anne Pacéo, Omara Portuando…) de par la finesse, le rythme et le lyrisme de son jeu. Musiciens aux influences multiples et aux gouts éclectiques, Mike Armoogum s’est notamment produit aux côtés de Jerry Leonide, Boney Fields ou Tino Gonzales et Andy Bérald au sein du Big Band de Christophe Dal Sasso ou encore avec Jacques Schwarz-Bart.

LÉONARDO MONTANA piano, MIKE ARMOOGUM basse, RAPHAËL PHILIBERT sax alto/sampler, THOMAS KOENIG sax ténor/flûte, ANDY BÉRALD tambour ka, SONNY TROUPÉ batterie/tambour ka/sampler

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Sonny Troupé