SONNY TROUPÉ – Collectif « Zouké Jazz La » Le Baiser Salé, 16 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 21h30 à 0h30

payant

Un répertoire autour de l’amour du collectif Zouké Jazz La pour la musique Zouk et la musique improvisée, une revisite de morceaux connus et moins connus, en version instrumentale, originale, et jazzifiée !

Entre tradition et modernité, racines créoles et aspirations universelles, écriture et improvisation, le batteur et jeune maître du tambour gwo-ka Sonny Troupé, a joué avec les plus grands : Kenny Garrett, Reggie Washington, David Murray, Dédé Saint Prix, Lisa Simone… et a enregistré des projets personnels remarqués et salués par la critique, notamment avec le pianiste Grégory Privat. Le collectif ZJL : “Zouké Jazz La ! » est une association de musiciens créée par Sonny regroupant entre autres Alex Deaz, Yann Négrit, Fabrice Fanfan, Patrice Coyo etc… Un répertoire autour de leur amour pour la musique Zouk et la musique improvisée, une revisite de morceaux connus et moins connus, en version instrumentale, originale, et jazzifiée ! À cela s’ajoutent en mode “ZJL”, des compos de chacun des membres présents.

ALEX DEAZ sax alto, YANN NÉGRIT guitare, ERIC DELBLOND basse, SONNY TROUPÉ batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

