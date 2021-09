Sonnez, sonnez, patrimoines ! Plourivo, 18 septembre 2021, Plourivo.

Sonnez, sonnez, patrimoines ! 2021-09-18 17:30:00 – 2021-09-18 19:00:00 Eglise paroissiale 59 Route de Frynaudour

Plourivo Côtes d’Armor Plourivo

L’église Saint Pierre de Plourivo sera exceptionnellement ouverte à la visite libre en première partie d’après-midi. Ensuite, place à la musique bretonne et irlandaise avec les groupes Le Martinicol et May Bugs.Pour assister à ce concert, il faudra se munir de son pass sanitaire.

