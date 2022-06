Sonnenfascht En’Carspach Carspach, 28 août 2022, Carspach.

Sonnenfascht En’Carspach Carspach

2022-08-28 10:30:00 – 2022-08-28

Carspach 68130

De nombreux exposants, artisans, producteurs et artistes locaux vous attendent. Chaudronnier, peintres, sculpteur sur bois, photographe, verrier, céramiste, couturière (patchwork), apiculteur, brasseur local, vigneron indépendant entre autres, vous proposeront leurs produits et leurs créations.

La journée sera animée par les chanteurs de Music Art’System d’Altkirch, la compagnie de théâtre Canaille et La Princesse Barouline accompagnée de son orgue de Barbarie.

Des jeux pour enfants sont prévus pour divertir au maximum les plus petits : course en sac, tir à la corde, jeu de dames géant, parcours du guerrier, Chamboul’tout, échasses écolos…

Vous pourrez déguster tartes flambées et burgers, ainsi que des pâtisseries maisons et d’authentiques crêpes bretonnes servies avec un café équitable. Bières, vins et boissons sans alcools seront à votre disposition aux bars.

RDV, dans le cadre champêtre du parc du Lycée Sonnenberg, pour cette nouvelle édition du Sonnenfascht En’Carspach.

+33 6 29 25 04 88

Carspach

