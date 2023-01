Sonnantes, deux siècles de musique Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2023-01-28 – 2023-01-28 Scharrachbergheim-Irmstett

Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett L’Ensemble vocal féminin Plurielles présente « Sonnantes, deux siècles de musique » (Mendelssohn, Debussy, Gjeilo, Piaf…)

Direction artistique : Mitia Dubois

Piano : Marianne Leu

Entrée libre, plateau. +33 3 88 50 66 12 Scharrachbergheim-Irmstett

