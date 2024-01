Soniri Les Disquaires Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Soniri c’est des textes poétiques emballés dans une indie folk douce et intimiste, portée par une voix et des instruments aériens.

Soniri c’est des textes poétiques emballés dans une indie folk douce et intimiste, portée par une voix et des instruments aériens. Elle puise son inspiration dans la nature et les émotions, et aborde des thèmes tels que le voyage, la santé mentale, ou encore les relations humaines. Ses chansons sont autant de bulles de répit et de réconfort, marquées par l’influence d’artistes comme Alice Phoebe Lou, Bon Iver ou encore November Ultra.

Soniri, accompagnée par Danny Mark Wilson, nous embarque dans un

voyage intérieur à la recherche de refuges où s’abriter, de son chez-soi, et de soi-même. Chez Soniri, c’est à la fois partout et nulle part, et elle le raconte sur des airs doux, des arpèges délicats, et des synthés et une basse athmosphériques.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lesdisquaires.com/event/soniri/

Soniri