Sonic protest Marseille Ateliers Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

20e édition du festival

Depuis 3 ans, Sonic Protest Marseille a lieu chez Jeanne Barret pour participer à cette grande aventure musicale et humaine. Nous sommes donc fier.ière.s de fêter avec toute l’équipe les 20 ans du Festival !



Avec Arthur Chambry ; Muon S (Jean bender & Anna Gaïotti) ; Undae Tropic and more …



Sonic Protest est un festival de musique improvisée, électroacoustique, bruitiste ou expérimentale, se déroulant annuellement depuis 2003. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-16

Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Sonic protest Marseille Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille