Le festival Sonic Protest œuvre, depuis 2003, à la diffusion des singularités qui sonnent. En taillant à vif dans les notions de styles qui réduisent les pratiques sonores et musicales à l’étiquette, ce rendez-vous dédié aux grands-écarts-qui-font-du-bien donne à entendre aussi des artistes à la dimension historique tout autant que des jeunes pousses qui défrichent… en passant par une somme des tentatives et des premières fois.

Espace temporaire spatial et sonore à nul autre pareil, Sonic Protest dessine sa carte du tendre entre bruit, son et musique et présente un mini-panorama tout subjectif des vivacités musicales des scènes d’ici et d’ailleurs.



Cette année, à l’invitation de DDA ContemporaRy art, pour la première fois Sonic Protest sera chez Jeanne Barret. Une carte blanche dans un nouvel lieu de diffusion où l’espace est totalement parti prenante du choix de la programmation.



Une soirée produite par DDA Contemporary Art avec le soutien de la Ville de Marseille, et Jeanne Barret.

Retrouvez le festival Sonic Protest aux Ateliers Jeanne Barret, du 31 mars au 1er avril.

https://www.jeannebarret.com/

