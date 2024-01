SONIC PROTEST L’INCONNUE Talence, samedi 30 mars 2024.

SONIC PROTEST Le Sonic Protest est un festival de musique improvisée, électroacoustique, bruitiste et expérimentale, se déroulant annuellement depuis 2003 Samedi 30 mars, 20h00 L’INCONNUE 6 / 10 €

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

CHARLÈNE DARLING (GROUPE)

Une post-pop déviante arrangements expérimentaux, percussions delayées navigant sur une instrumentation minimale, bandes tordues venant créer de la disruption dans les harmonies toutes douces: tous les coups sont permis et le résultat est aussi entêtant qu’addictif.

DONNA CANDY

Riffs de basse disto, voix fuzzillée en switch-pitch monster, batterie qui enfonce des clous mastocs

et fait résonner fort-fort les cymbales…

Donna Candy, c’est d’abord un son-signature lourd et élastique, aussi métal que plastique. La musique du groupe puise largement dans les aventures les plus étranges des sous-genres du rock expérimental et en offre une mise à jour exaltante.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@linconnue.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/sonic-protest-charlene-darling/ »}]

Concert BORDEAUX