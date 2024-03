Sonic Protest: Ensemble Nist-Nah Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) Marseille, samedi 16 mars 2024.

Sonic Protest: Ensemble Nist-Nah ♫♫♫ Samedi 16 mars, 20h00 Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) 10€ (12€ avec after à l’Embobineuse)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Ensemble Nist-Nah

Ensemble hybride de Gamelan / percussions : Nist-Nah associe l’orchestre Gamelan d’Indonésie (les métallaphones, les tambours à main et les gongs) aux batteries et autres percussions. Dirigé par le batteur et percussionniste Australien-Nantais Will Guthrie, la musique présentée est basée sur ses voyages en Indonésie. Elle traverse l’étude de diverses formes de musique Gamelan, de la temporalité majestueuse suspendue de la courtisane javanaise Gamelan Sekatan, à la répétition délirante et brutale qui accompagne le rituel de transe javanaise Jathilan, Au scintillement acoustique du compositeur balinais contemporain Dewa Alit et de son Gamelan Salukat.

http://www.will-guthrie.com/projects/ensemble-nist-nah

https://willguthrie.bandcamp.com/album/elders

10€ (12€ avec after à l’Embobineuse)

AFTER à l’Embobineuse

Shabba DJs

DJ set / transes du monde

Shabba radio

22h30 – 5€ + adh.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les 8 Pillards (15 Rue des Frères Cubeddu) 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/sp24-concert-ensemble-nist-nah-aux-8-pillards »}] [{« link »: « http://www.will-guthrie.com/projects/ensemble-nist-nah »}, {« link »: « https://willguthrie.bandcamp.com/album/elders »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]