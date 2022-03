SONIC PROTEST ateliers Jeanne Barret, 31 mars 2022, Marseille.

Le festival Sonic Protest œuvre, depuis 2003, à la diffusion des singularités qui sonnent. En taillant à vif dans les notions de styles qui réduisent les pratiques sonores et musicales à l’étiquette, ce rendez-vous dédié aux grands-écarts-qui-font-du-bien donne à entendre aussi des artistes à la dimension historique tout autant que des jeunes pousses qui défrichent… en passant par une somme des tentatives et des premières fois. Cette manifestation nomade, joyeuse et généreuse crée, à chaque édition, un parcours d’écoute aux étapes aussi distinctes les unes des autres, à Paris, tout autour et même ailleurs. Espace temporaire spatial et sonore à nul autre pareil, Sonic Protest dessine sa carte du tendre entre bruit, son et musique et présente un mini-panorama tout subjectif des vivacités musicales des scènes d’ici et d’ailleurs. **SONIC PROTEST MARSEILLE** Cette année, à l’invitation de DDA Contemporay art, pour la première fois Sonic Protest sera chez Jeanne Barret. Une carte blanche dans un nouvel lieu de diffusion où l’espace est totalement parti prenante du choix de la programmation. Nous présenterons 4 artistes, en solo, prêts à en découdre avec ces 12 mètres de plafond et ces 1500 m2. Artistes invités : Louis Laurain à la frontière entre musique expé, electro-acoustique, Jazz et musique trad Raymonde Quadriphonie Spirit Rythm ‘n tape noise FLF Puzzle de bruits sur K7 commentée voix/machine à larsen et ressort amplifié Tout est cassé noise dissociative + DJ set par FLF Billetterie sur place et en ligne, 5€ : [https://yurplan.com/event/SONIC-PROTEST/81383](https://yurplan.com/event/SONIC-PROTEST/81383) Ouverture des portes à partir de 19h Aux Ateliers Jeanne Barret 5 bd sévigné, 13015 Marseille Métro Bougainville Une soirée produite par DDA Contemporary Art avec le soutien de la Ville de Marseille, et Jeanne Barret

