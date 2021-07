Paris Lycée Autogéré de Paris Paris Sonic PicNic #2 Lycée Autogéré de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 21 juillet 2021

de 18h à 23h59

gratuit

dans le cadre de l’hyperfestival Avec Sonic PicNic (20 et 21 juillet), Sonic Protest prend la route du dehors pour proposer deux soirées dédiées aux pratiques sonores de création d’aujourd’hui, au mouvement et au plein air, là où il n’est même pas nécessaire de pousser la porte pour venir écouter, entendre et découvrir. Le 21 juillet, Sonic Picnic se joue au Lycée Autogéré de Paris, sur acousmonium !

Il sera question d'une forêt de haut-parleurs en plein bois, de déplacement des sons (joués en direct ou fixés sur support) de mise en espace des phénomènes sonores, d'acousmatique, de musique concrète, de phonographies, de cartes postales sonores, d'improvisation, de composition électroacoustique. Tous les membres du public sont réunis au sein d'un même espace/temps et partagent la même expérience d'écoute sous les étoiles, exactement.

12 : Porte de Versailles (311m) 12 : Convention (546m)

Contact :Sonic Protest contact@sonicprotest.com https://www.facebook.com/SonicProtest

2021-07-21T18:00:00+02:00_2021-07-21T23:59:00+02:00

