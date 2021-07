Sonic PicNic #1 Jardin Serge-Gainsbourg, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 20 juillet 2021

de 18h à 23h59

gratuit

Avec Sonic PicNic (20 et 21 juillet), Sonic Protest prend la route du dehors pour proposer deux soirées dédiées aux pratiques sonores de création d’aujourd’hui, au mouvement et au plein air, là où il n’est même pas nécessaire de pousser la porte pour venir écouter, entendre et découvrir.

Le 20 juillet, pendant Sonic PicNic au Jardin Serge Gainsbourg, (Paris 19e)seront proposés cinq points d’écoutes, échos des feux de camps qui réunissent, avec, en lieu et place des flammes, des dispositifs d’écoute inhabituels : petite sono dans l’herbe, musique concrète sur lecteur K7 à haut-parleur intégré, arc électrique en guise de membrane vibratoire, radio-diffusion de proximité, orchestre d’ordinateurs, cinéma sur enceintes sac-à-dos …

Entre ces zones d’écoute précieuses, les membres du public se déplacent à leur guise et décident ainsi du déroulé de leur soirée. Programme long, multi-séances, expérience en continu : les artistes occupent l’espace et les membres du public gère leur temps.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations

Jardin Serge-Gainsbourg 9, avenue de la Porte-des-Lilas Paris 75019

3bis, 11 : Porte des Lilas (199m) 11 : Mairie des Lilas (606m)



Contact :Sonic Protest contact@sonicprotest.com https://www.facebook.com/SonicProtest

