Sonic Flute Trio 38Riv Jazz Club Paris, 11 décembre 2023 21:30, Paris.

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Jazz — Un répertoire haut en couleurs, qui gravite autour des standards de jazz et s’aventure sur les pas dansants des rythmes brésiliens et africains. Guidé par le son de la flûte, le trio développe un jeu très ouvert et interactif, plein d’énergie et de rebondissements. Amina Mezaache : flûtes

Simon Bernier : batterie

