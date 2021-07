Vincennes Bois de Vincennes Val-de-Marne, Vincennes Sonic Bivouac & Sonic picnic Bois de Vincennes Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Le 20 juillet, pendant Sonic Bivouac, seront proposés 10 points d’écoutes, échos des feux de camps qui réunissent des dispositifs d’écoute inhabituels : petite sono dans l’herbe, musique concrète sur lecteur K7 à haut-parleur intégré, mix-expé sur électrophones de campagne, arc électrique en guise de membrane vibratoire, radio-diffusion de proximité, orchestre d’ordinateurs, enceinte sac-à-dos… Le 21 juillet, Sonic Picnic se joue sur acousmonium ! Il sera question d’une forêt de haut-parleurs en plein bois, de déplacement des sons de mise en espace des phénomènes sonores, d’acousmatique, de musique concrète, de phonographies, de cartes postales sonores, d’improvisation, de composition électroacoustique. Festival Bois de Vincennes 75012 Vincennes Vincennes Val-de-Marne

