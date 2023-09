Sonic Bad, un pionnier du graffiti art US à Paris Galerie Wallworks Paris, 22 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 22 septembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

Légende vivante dans le monde du graffiti art, SONIC BAD expose à Paris à la galerie Wallworks.

Parmi les pionniers du graffiti new-yorkais des années 1970, Sonic Bad fait circuler ses œuvres peintes sur les voitures du métro aux côtés de celles de Dondi ou Rammellzee. Basé sur des lettrages dans lesquels il introduit parfois la figure, et reconnaissable à son invention du Wild Style Folding Letters, son travail a été immortalisé par Martha Cooper et Henry Chalfant, a figuré dans des films historiques sur le mouvement hip-hop et inspiré des générations d’artistes.

Sur le thème du métro new-yorkais qui a construit sa renommée, Sonic Bad propose un voyage dans le New York des années 1970 et 1980, un temps où le crime sévissait dans les rues et où les graffeurs fuyaient la police pour créer leurs chefs-d’œuvre éphémères dans le métro. L’exposition rassemble une quinzaine de toiles récentes nourries de l’univers hip-hop des Seventies, une sélection de mobilier urbain du métro new-yorkais customisé et 15 répliques miniatures de voitures du métro de New York entièrement repeintes.

Galerie Wallworks 4 rue Martel 75010 Paris

Contact : http://www.galerie-wallworks.com/

© Sonic Bad – Courtesy galerie wallworks, Paris SONIC BAD, Hip Hop Don’t Stop, 2023, technique mixte sur toile, 145 x 145 cm