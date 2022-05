Sonic 2, 6 mai 2022, .

Sonic 2

2022-05-06 – 2022-05-08

ANIMATION, AVENTURE – ETATS-UNIS – 2H02

Réalisation : Jeff Fowler.

Avec : James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter….

Après s’être installé à Green Hills, Sonic se sent prêt pour plus de liberté. Mais le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles. Il est à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son nouvel acolyte, Tails. Ensemble, ils embarquent dans un voyage pour trouver la pierre avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Séances :

– Vendredi 6 mai # 18h

– Samedi 7 mai # 15h30

– Dimanche 8 mai # 15h30

