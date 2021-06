Sonia Belskaya lit « Normal people », de Sally Rooney – Vendredi 2 Juillet Mairie, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Pibrac.

Sonia Belskaya lit « Normal people », de Sally Rooney – Vendredi 2 Juillet

Mairie, le vendredi 2 juillet à 20:30

En 2021, le Marathon des mots fait sa pop révolution et s’empare de la pop culture. Au programme, littérature, musique, danse, cinéma ou encore… télévision ! Connell et Marianne, que rien ne prédestine, connaissent ensemble au lycée leur premier amour. Un an plus tard, alors que Marianne s’épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s’acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer… Adapté avec succès en série (BBC 3) avant même la sortie mondiale du livre, plus d’1 millions de titre écoués en anglais, Normal people est le phénomène venu d’Irlande à découvrir absolument ! [[www.lemarathondesmots.com](www.lemarathondesmots.com)](www.lemarathondesmots.com)

Sur inscription

Dans le cadre du Marathon des Mots

Mairie 1 Esplanade Sainte-Germaine, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



