Songs Théâtre Montansier, 7 janvier 2022, Versailles.

Songs

Théâtre Montansier, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:30

L’ensemble Contraste se donne pour ambition de décloisonner les genres musicaux en interprétant des répertoires très variés, souvent au cours d’un même concert. Après Café 1930 et Classic Tango, l’ensemble Contraste a voulu redécouvrir à sa manière l’univers de la comédie musicale anglo-saxonne, essayant d’adapter ce répertoire à sa patte sonore et à sa propre culture. La magnifique soprano Magali Léger a répondu présent avec talent, charme et générosité. Aux côtés de l’ensemble Contraste, elle s’est appropriée ce répertoire, donnant le spectacle Songs sur les plus belles scènes françaises et européennes. Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme, swing : toutes les couleurs de la comédie musicale sont illustrées dans ce programme haut en couleurs : de West Side Story à La Mélodie du bonheur, de Cats à My Fair Lady, retrouvez les plus grands tubes de Broadway !

Comédie musicale avec Magali Léger et l’Ensemble Contraste

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T22:00:00