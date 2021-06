Songs Opéra de Massy, 26 juin 2021-26 juin 2021, Massy.

Songs

Opéra de Massy, le samedi 26 juin à 20:00

Après le succès extraordinaire du disque Café 1930 et une tournée de plusieurs années à travers la France et l’Europe autour du spectacle Classic Tango, l’ensemble Contraste a voulu redécouvrir à sa manière l’univers de la comédie musicale anglo-saxonne, essayant d’adapter ce répertoire à sa pâte sonore et à sa propre culture. La magnifique soprano Magali Léger a répondu présente dès le début de l’aventure, participant au disque Songs paru en 2011 avec talent, charme et générosité. Aux côtés de l’ensemble Contraste, elle s’est approprié ce répertoire donnant le spectacle Songs sur les plus belles scènes françaises et européennes. Ici, elle est accompagnée par la jeune mezzo canadienne Irina de Baghy qui revient à ses premières amours, les comédies musicales. Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme, swing : toutes les couleurs de la comédie musicale sont illustrées dans ce programme haut en couleurs.

Tarifs: de 16euros à 21euros

De West Side Story à La Mélodie du bonheur, de Cats à My fair lady, retrouvez les plus grands tubes de Broadway !

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France



