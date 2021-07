Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Songs of the Earth Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Valréas Vaucluse Œuvres chorales autour de la nature par les Chœurs et Orchestres des Grandes Écoles.

« With a lily in your hand » d’Eric Whitacre

« The music of stillness » d’Elaine Hagenberg

« Tres cantos nativos » de Marcos Leite

sous la direction de Frédéric Pineau. +33 7 86 39 59 78 https://mgecoge.org/ dernière mise à jour : 2021-07-10 par

