Ferme de Bel Ebat, le mercredi 16 février 2022 à 20:30

Un véritable « cabinet de curiosités » poétique et musical. Avec cette nouvelle formation mêlant voix, cordes et instruments à vents, Charlène Martin présente un répertoire inédit mêlant compositions personnelles, arrangements de tubes pop, jazz, ou contemporains et chansons originales. https://youtu.be/T_IC-0QFy4s Un voyage ludique porté par des musiciens explorateurs dans des domaines aussi variés que les musiques contemporaines, le baroque, la pop, le free jazz, le métal, ou le jazz contemporain. En rassemblant autour d’elle cinq musiciens hors pair, la chanteuse Charlène Martin a monté un sextet alléchant – La Nouvelle République Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Compagnie Voix Libres Avec Charlène Martin (arrangements, compositions, voix), Josselin Arhiman (claviers), Romain Berce (batterie), Pascale Berthomier (violoncelle) Christiane Bopp (trombone) Matthieu Metzger (saxophones) et, en invité, Claude Barthélémy (guitare). Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Musique / Tout public dès 10 ans PLATESV-R-2020-002167 Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

