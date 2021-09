Songlines remix Falaise, 19 novembre 2021, Falaise.

Songlines remix 2021-11-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-19 19:00:00 19:00:00

Falaise Calvados

Les élèves de première enseignement de spécialité ARTS-danse du Lycée Guillaume le Conquérant proposent une performance avec la danseuse Flore Khoury de la cie WLDN. S’inspirant de la pièce Songlines comme base de travail, ils ont travaillé à transformer des gestes en danse, à être ensemble et à avancer collectivement.

+ Pastilles chorégraphiques

Suivront des pastilles chorégraphiques construites par et pour le plaisir, destinées à être consommées par une douce attention et à se laisser dissoudre en chacun de nous…

+33 6 85 64 06 58

songlines remix

