Initiation Massage bien-être Songeson, samedi 13 janvier 2024.

Songeson Jura

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00

Avec cette initiation, je vous propose de découvrir et d’apprendre les bases du massage californien pour le dos.

C’est l’occasion de donner et de recevoir, d’apprendre pour le plaisir et sans pression.

Pour s’offrir un temps de reconnexion à l’instant présent, développer ses ressentis et affiner son toucher. L’initiation massage est aussi une invitation à prendre du plaisir, sans pression.

Différents thèmes sont abordés au fil de l’année (type de massage, parties du corps).

Initiation au massage bien-être dans le cadre des activités de l’Association Énergie et Bien-être de Clairvaux les lacs .

Groupe de 2 à 4 personnes. Règlement sur place. L’initiation a lieu à Songeson, le lieu précis sera donner après inscription.

Songeson 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté



