SONGES ET SAGESSES COLORÉES Rock School Barbey Bordeaux, mardi 20 février 2024.

SONGES ET SAGESSES COLORÉES LECTURE MUSICALE POUR PETITS ET GRANDS Mardi 20 février, 14h00 Rock School Barbey Gratuit sur réservation

LECTURE MUSICALE POUR PETITS ET GRANDS · DANS LE CADRE DU CARNAVAL DES 2 RIVES 2024

Ce spectacle est une création des artistes Oumou Baldé Diallo, Hamidou Soura et Alissa Sylla pour le Carnaval des Deux Rives 2024.

Sur scène, une lecture de contes africains bercera les enfants et les plus grands, au rythme des mélodies du balafon et du n’goni, deux instruments d’Afrique de l’Ouest. Une création vidéo projetée illustrera ce voyage, à travers des représentations du masque dogon Kanaga.

20/02 – Bordeaux, Rock School Barbey

21/02 – Floirac, M.270

22/02 – Ambarès, Pôle culturel évasion

23/02 – Lormont, Espace Culturel du Bois Fleuri

Ouverture des portes à 14h, spectacle à 14h30.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

