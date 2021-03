SONGES D’UN ILLUSIONNISTE Espace Philippe Noiret, 9 avril 2021-9 avril 2021, Les Clayes-sous-Bois.

SONGES D’UN ILLUSIONNISTE

Espace Philippe Noiret, le vendredi 9 avril à 20:30

Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme.

Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord de grands laboratoires de l’imagination.

Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs. À partir d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore ces espaces libres, sans contrôle, où illusion et réalité se mêlent.

Une conception originale de Rémi Larrousse

Collaboration artistique : Valérie Lesort

Avec la participation de Benjamin Boudou

Mise en magie et développement : Maxime Schucht et Sylvain

Scénographie : Sarah Bazennerye

Lumières : Florian Guerbe

Musique : Romain Trouillet

Une coproduction Trickster prod et le Théâtre des Béliers Parisiens

A partir de 15,00€

Magie et mentalisme

Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines



