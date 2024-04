Songe d’une nuit d’été La Laurentia Orléanaise Orléans, samedi 8 juin 2024.

Songe d’une nuit d’été Plongez au coeur d’une expérience théâtrale unique, pleine de surprises et de moments magiques à ne pas manquer ! Samedi 8 juin, 15h30 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne / sur place, 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T15:30:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T15:30:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers magique de « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. Cette comédie enchanteresse vous transporte dans une forêt mystique où s’entremêlent amour, humour et magie. Entre fées espiègles, amoureux perdus et artisans maladroits, laissez-vous emporter par une soirée pleine de rires, de quiproquos et de charmes enchanteurs.

Une expérience théâtrale unique, pleine de surprises et de moments magiques à ne pas manquer !

Retrouvez sur scène nos espoirs collégiens samedi 8 juin à 15h30 !

Ouverture des portes 30 minutes avant : 15h00

Prix de la place : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/songe-dune-nuit-dete2&multi=27944&color=E6C300&parent=zigotastiques&color=E6C300 »}]

théâtre spectacle

Zigotastiques