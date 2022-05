Songe d’une nuit d’été Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Par l’Académie de danse Rosa Bessière. Tarif : 6€

Réservation au 06 81 97 54 63 Samedi 4 juin 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet +33 6 81 97 54 63 Par l’Académie de danse Rosa Bessière. Tarif : 6€

