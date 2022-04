Songbook Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: 46400

Saint-Céré

Songbook Saint-Céré, 15 mai 2022, Saint-Céré. Songbook Théâtre de l'Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré

2022-05-15 17:00:00

Saint-Céré 46400 5 EUR 5 16 Sous la direction de Mark Opstad, la maîtrise de Toulouse nous offre un voyage en chansons, mais aussi Poulenc, Wood et Elgar, en passant par Gershwin ou Michel Legrand. Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré

