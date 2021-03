SONG$ par la Songs Fabric Salle Artymès, 20 mai 2021-20 mai 2021, Mesquer.

SONG$ par la Songs Fabric

Salle Artymès, le jeudi 20 mai à 20:30

INFORMATIONS COVID-19:

Song$ programmé le samedi 9 mai est reporté au 1er trimestre 2021 (date en cours de validation avec la compagnie).

Du théâtre qui parle de chanson, un brin déjanté !

Pour animer un atelier chanson, nous avons fait appel à Olga et Octavo, deux «experts» au service de la Songs Fabric, une entreprise qui produit, en toute discrétion et depuis des décennies, les plus grands tubes de l’histoire de la pop music française et internationale ! Venus pour dévoiler leurs secrets, Olga et Octavo vont, malgré tout, vite se laisser déborder par leurs soucis personnels.

Cet OVNI burlesque, poétique et surréaliste est servi par un duo de comédiens électrisants qui finiront par composer avec le public (himself) le tube de la soirée !

Conseillé à partir de 6 ans

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T20:30:00 2021-05-20T06:30:00