Song of Freedom – Concert gospel Pommerit-le-Vicomte, 4 septembre 2022, Pommerit-le-Vicomte.

Song of Freedom – Concert gospel

Eglise Voie Communale Plasenn An Ilis Pommerit-le-Vicomte Côtes d’Armor Voie Communale Plasenn An Ilis Eglise

2022-09-04 17:30:00 – 2022-09-04 19:30:00

Voie Communale Plasenn An Ilis Eglise

Pommerit-le-Vicomte

Côtes d’Armor

Concert gospel avec 17 choristes dirigés par la cheffe de chœur Sonya Pinçon. Formée à l’école supérieure du spectacle de Paris, elle côtoiera à ses débuts des artistes de renom, tels Liz Mc Comb, Jo-Ann-Pickens et Marcel Boungou. Bientôt, sa technique vocale et son sens du partage l’entraînent naturellement vers la transmission de son savoir. Elle dirige notamment de nombreux ateliers gospel. Sa route musicale se poursuit, étayée de projets ambitieux tel l’hommage à Duke Ellington (album « In The Mood For Duke »), parsemée de belles rencontres à New York (Fay Victor) et de collaborations gratifiantes (Viking’s Remedy). La chorale, composée de véritables passionnés de gospel, se produit dans de nombreux concerts organisés par des mairies ou des associations. Depuis 2002, beaucoup de nos choristes se sont professionnalisés. Cet engagement musical de la part de ses membres donne à la chorale Song of Freedom une véritable qualité artistique, qui lui permet aujourd’hui de se démarquer nettement sur tout l’ouest de la France. Elle bénéficie du soutien musical et artistique du grand pianiste Edouard Leys. Parmi les musiciens qui l’accompagne, on retrouve : Eric Doria, bassiste; Mathieu Garreau, batteur; Stéphane Stanger, batteur.

Voie Communale Plasenn An Ilis Eglise Pommerit-le-Vicomte

