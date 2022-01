Soneros del Caribe en concert Médiathèque de Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Soneros del Caribe en concert Médiathèque de Gap, 22 janvier 2022, Gap. Soneros del Caribe en concert

Médiathèque de Gap, le samedi 22 janvier à 18:00

Direction la Havane pour « los Soneros del Caribe »! Au cœur de cette expédition de flibustiers, une armada de fins limiers de la musique afro-caribéenne, spécialistes « del Son », le genre originel de la Salsa. Ça suinte des grands classiques des répertoires traditionnels de l’Île de Cuba, de Buena Vista Social Club, Ismael Rivera, Ibrahim Ferrer ou de la Familia Valera Miranda, présentés dans une interprétation moderne puis soutenus par des compositions tonitruantes de la bande d’Alejandro Spina.

Nombre de places limité.

Spectacle musical aux sonorités latino-américaines avec le groupe Soneros del Caribe. Dans le hall d’accueil de la Médiathèque. Pour tous. Sur réservation. Médiathèque de Gap 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Gap Fontreyne Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Médiathèque de Gap Adresse 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Ville Gap lieuville Médiathèque de Gap Gap Departement Hautes-Alpes

Médiathèque de Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/