Sonerezh evit ar vugale Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain, samedi 23 mars 2024.

Sonerezh evit ar vugale Atalier sonerezh evit ar vugale Samedi 23 mars, 10h00 Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Prix libre pour adhérent de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

KanN propose dans le cadre du Mois du Breton un atelier d’éveil musical pour les enfants.

Il sera animé par Valérie qui fait partie du CA de KanN et ATSEM à l’école Diwan de St Herblain.

L’atelier de 45 min est à prix libre mais il est nécessaire que le parent accompagnateur soit adhérent de l’association pour pouvoir participer (20€ l’année)

Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kenteliou-an-noz/evenements/eveil-musical-en-breton »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768472225 »}, {« type »: « email », « value »: « kenteliouannoz@gmail.com »}]

eveil musical musique