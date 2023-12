Sorties raquettes – sortie vin chaud et accordéon au Schnepfenried Sondernach, 4 décembre 2023, Sondernach.

Sondernach,Haut-Rhin

Une balade conviviale et chaleureuse en raquette pour découvrir les magnifiques paysages du Schnepfenried..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 17:00:00. EUR.

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est



A warm and friendly snowshoeing tour to discover the magnificent landscapes of the Schnepfenried.

Una excursión con raquetas de nieve cálida y acogedora para descubrir los magníficos paisajes de Schnepfenried.

Eine gesellige und gemütliche Schneeschuhwanderung, um die wunderschöne Landschaft von Schnepfenried zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme de la vallée de Munster