Repair Café, 22 avril 2023, Sondernach.

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! VMT organise dans différents salles de la vallée, des Repair Café..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est



What to do with a toaster that no longer works? A bicycle whose wheel is rubbing? A moth-eaten sweater? Throw them away? No way! VMT organizes Repair Cafés in various locations in the valley.

¿Qué hacer con una tostadora que ya no funciona? ¿Una bicicleta con una rueda rozada? ¿Un saltador apolillado? ¿Tirarlos? Ni hablar VMT organiza Cafés de Reparación en varios lugares del valle.

Was tun mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Mit einem Fahrrad, dessen Rad schleift? Mit einem mottenzerfressenen Pullover? Sie einfach wegwerfen? Auf keinen Fall! Der VMT organisiert in verschiedenen Räumen des Tals ein Repair Café.

