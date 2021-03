(sondage mobilité) Evaluez votre ville… en ligne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Étienne.

(sondage mobilité) Evaluez votre ville…

en ligne, le dimanche 27 juin à 23:00

Vous êtes piétons au quotidien ou occasionnellement, Vous êtes marcheurs, Vous êtes à mobilité réduite

Grâce à vous, nous allons contribuer à rendre nos communes plus accueillantes pour les piétons

Nous avons besoin de votre retour d’expérience.

Aidez-nous en consacrant 10 minutes à répondre à ce questionnaire.

Cette initiative est conduite par la Fédération Française de Randonnées Pedestres et la plate-forme associative nommée: Collectif « Place aux piétons ». Cette initiative est soutenue par l’ADEME et les Ministères de la transition écologique, des Sports et des Transports et de nombreux autres partenaires.

Que vous soyez satisfaits ou déçus de la place consacrée au piéton dans les villes ou les villages, que vous rencontriez des difficultés ou appréciez les initiatives des municipalités où vous résidez, où vous travaillez ou que vous connaissez très bien, vous avez sûrement un avis sur le sujet et des idées pour se déplacer à pied dans les meilleures conditions. Vous vous donnons l’opportunité de le faire savoir.

En étant nombreux à répondre à ce questionnaire (un par commune évaluée), il nous sera possible d’améliorer la marchabilité des villes et des villages qui auront été évalués et feront l’objet d’un classement.

Ce classement permettra à ces collectivités de disposer d’informations inédites sur votre ressenti et vos attentes et de se motiver davantage afin de rendre leurs communes plus accueillantes pour les piétons.

Le collectif national « place aux piétons » compte sur vous et vous en remercie.

Relayer ce questionnaire auprès de vos proches, dans votre réseau de relation afin que les villes et les villages que vous souhaitez voir évaluer, recueillent suffisamment de réponses.

Le questionnaire est ouvert jusqu’au 15 mars 2021. Les résultats seront connus au printemps 2021. Vous pourrez être destinataire personnellement de la synthèse des résultats.

[https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes/ffrp_site.htm](https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes/ffrp_site.htm)

https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes/ffrp_site.htm

Des villes marchables : un questionnaire pour les évaluer

en ligne Saint-Etienne Saint-Étienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T23:00:00 2021-06-27T23:30:00