Sonatine Elisa MONSCHAU, 3 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 3 octobre 2021

de 13h30 à 15h30

gratuit

La création contemporaine pour Alexandre Herer, la musique traditionnelle, les rythmes indiens et réunionnais pour Sami Pageaux, le jazz et l’improvisation pour les deux.

La rencontre entre Alexandre Herer et Sami Pageaux a eu lieu sur l’île de la Réunion, autour de leurs musiques respectives, la création contemporaine pour Alexandre Herer, la musique traditionnelle, les rythmes indiens et réunionnais pour Sami Pageaux, le jazz et l’improvisation pour les deux. Le répertoire de Sonatine a été imaginé par Sami, mélangeant compositions personnelles et collectages divers au sein de répertoire de la méditerranée, du Maghreb à l’Europe Centrale, avec le bagage traditionnel réunionnais en filigrane. Le Fender Rhodes froid et éthéré d’Alexandre et la Kora de Sami, transformée en un instrument chromatique, créent un son acoustique singulier pour ce type de répertoire, où les percussions, d’habitude très présentes, sont seulement suggérées.

Distribution :

Sami Pageaux :, Chant, Kora

Alexandre Herer : Fender Rhodes

