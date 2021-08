Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille Sonatine Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sonatine Cité de la musique, 1 octobre 2021, Marseille. Sonatine

Cité de la musique, le vendredi 1 octobre à 20:30

Le répertoire de Sonatine a été imaginé par Sami Pageaux-Waro avec un inévitable bagage traditionnel réunionnais en filigrane, mélangeant compositions personnelles et répertoire traditionnel de la méditerranée à l’Europe Centrale. Le Fender Rhodes froid et éthéré d’Alexandre, la Kora de Sami, transformée en un instrument chromatique, ainsi que le violon brut de Christian, créent un son acoustique singulier, où les percussions, habituellement très présentes dans ce type de répertoire, sont seulement suggérées. SAMI PAGEAUX-WARO (CHANT, KORA), ALEXANDRE HERER ( FENDER RHODES), CHRISTIAN FROMENTIN (VIOLON)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille