Espace Palumbo, le jeudi 27 mai à 20:30

Dès leur rencontre, Sandrine Tilly et Anne Le Bozec trouvent dans l’alchimie de la musique pour flûte et piano le ciment d’une connivence, d’une amitié et du talent qui forment les ensembles de musique de chambre les plus accomplis. Leurs études communes, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puis leurs parcours particuliers – l’une devient flûte solo de l’Orchestre du Capitole, l’autre spécialiste de l’univers du lied – fortifient encore davantage leur précoce et complice association. À l’occasion de la sortie de leur CD dédié à la musique russe, ces deux musiciennes nous livrent un programme réjouissant de diversité et de couleurs, explorant les grandes sonates du répertoire, en passant par la Russie bien sûr, mais aussi la France et les Etats Unis. **Gratuit pour les – de 12 ans** Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

