Sonates hivernales : atelier textile « Qu’est-ce qui se trame! »

2023-02-12 – 2023-02-12 Rethel Ardennes 30 0 EUR 6 rue Thiers Atelier – cabinet Rethel Juliette vous propose une série d’ateliers de création et d’expression en 6 épisodes pour traverser l’hiver ensemble!Lors de ces ateliers d’art-thérapie combinatoire, chacun.e crée avec les matériaux de son choix dans l’émulation de la présence des autres (peinture ou dessin ou modelage ou sculpture ou écriture ou musique…).Dimanche 12 février 2023, de 15h à 17h »Ces 6 ateliers de création et d’expression peuvent se vivre indépendamment les uns des autres ou mieux encore, comme un parcours cohérent destiné à nous permettre de traverser ensemble la saison hivernale. Les ateliers viendront en effet ponctuer l’hiver et nous permettre de nous retrouver, nous exprimer et créer ensemble.Contes, poésie, jeux d’écriture, dessin-peinture, manipulation de matières textiles, création avec la nature… nous permettront de donner forme, par exemple, à nos questions, nos incertitudes, nos coups de gueule, nos joies et nos envies. »Inscription obligatoire.Pour les personnes en situation de handicap (visuel/auditif/mental), cet atelier est accessible : information à signaler lors de l’inscription ! juliette.cheriki-nort@wanadoo.fr +33 6 24 08 69 40 http://www.cherikinort.fr/ Rethel

