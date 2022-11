Sonates hivernales : atelier d’arts-plastiques « Voir la vie en ocre ! » Rethel Rethel Catégorie d’évènement: Rethel

2023-01-15 – 2023-01-15 Rethel Ardennes 30 0 EUR 6 rue Thiers Atelier-Cabinet Rethel Juliette (art-thérapeute – éco thérapeute) vous propose une série d’ateliers de création et d’expression en 6 épisodes pour traverser l’hiver ensemble !Atelier d’art-plastiques : peinture sur bois, papier, carton, à partir des ocres du moulin à couleurs d’Ecordal. De 15h à 17h, le dimanche 15 janvier 2023. « Ces 6 ateliers de création et d’expression peuvent se vivre indépendamment les uns des autres ou mieux encore, comme un parcours cohérent destiné à nous permettre de traverser ensemble la saison hivernale. Les ateliers viendront en effet ponctuer l’hiver et nous permettre de nous retrouver, nous exprimer et créer ensemble.Contes, poésie, jeux d’écriture, dessin-peinture, manipulation de matières textiles, création avec la nature… nous permettront de donner forme, par exemple, à nos questions, nos incertitudes, nos coups de gueule, nos joies et nos envies. » Inscription obligatoire.Pour les personnes en situation de handicap (visuel/auditif/mental/moteur), cet atelier est accessible : information à signaler lors de l’inscription ! juliette.cheriki-nort@wanadoo.fr +33 6 24 08 69 40 http://www.cherikinort.fr/ Rethel

