Sonates hivernales : atelier d’art-thérapie en expression libre Rethel, 4 décembre 2022, Rethel.

Sonates hivernales : atelier d’art-thérapie en expression libre

Rethel

2022-12-04 – 2022-12-04

Rethel Ardennes

35 0 EUR 6 rue Thiers Atelier – cabinet Rethel

Juliette vous propose une série d’ateliers de création et d’expression en 6 épisodes pour traverser l’hiver ensemble !Lors de ces ateliers d’art-thérapie combinatoire , chacun.e crée avec les matériaux de son choix dans l’émulation de la présence des autres (peinture ou dessin ou modelage ou sculpture ou écriture ou musique…).De 15h à 17h, les dimanches 4 décembre 2022 et 12 février 2023. »Ces 6 ateliers de création et d’expression peuvent se vivre indépendamment les uns des autres ou mieux encore, comme un parcours cohérent destiné à nous permettre de traverser ensemble la saison hivernale. Les ateliers viendront en effet ponctuer l’hiver et nous permettre de nous retrouver, nous exprimer et créer ensemble.Contes, poésie, jeux d’écriture, dessin-peinture, manipulation de matières textiles, création avec la nature… nous permettront de donner forme, par exemple, à nos questions, nos incertitudes, nos coups de gueule, nos joies et nos envies. » Inscription obligatoire.Pour les personnes en situation de handicap (visuel/auditif/mental), cet atelier est accessible : information à signaler lors de l’inscription !

juliette.cheriki-nort@wanadoo.fr +33 6 24 08 69 40 http://www.cherikinort.fr/

Rethel

dernière mise à jour : 2022-11-23 par