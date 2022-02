Sonates duo flûte et piano Espace Palumbo, 7 avril 2022, Saint-Jean.

Sonates duo flûte et piano

Espace Palumbo, le jeudi 7 avril à 20:30

A l’occasion de la sortie de leur CD dédié à la musique russe, Sandrine Tilly, flûte solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et Anne Le Bozec, pianiste, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et concertiste, nous livrent un programme réjouissant de diversité et de couleurs, explorant les grandes œuvres du répertoire pour flûte et piano. Dès leur rencontre, Sandrine Tilly et Anne Le Bozec ont trouvé, dans l’alchimie de la musique pour flûte et piano, le ciment de l’amitié et d’une connivence qui forment les ensembles de musique de chambre les plus accomplis. Le duo formé par ces deux talentueuses artistes est devenu un référent incontournable de la littérature pour flûte et piano. Programme : Prokofiev, Poulenc, Denisov, Debussy Gratuit pour les – de 12 ans

Saint-Jean

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T21:30:00