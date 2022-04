SONATES DE PRINTEMPS Le Mans, 24 avril 2022, Le Mans.

SONATES DE PRINTEMPS Eglise Saint-Lazare 2 bis, rue de l’église Saint-Lazare Le Mans

2022-04-24 – 2022-04-24 Eglise Saint-Lazare 2 bis, rue de l’église Saint-Lazare

Le Mans Sarthe

L’Association « Les Amis des Sonates » que préside Michel STEIN organise pour la 16ème année des « Sonates », randonnées musicales sur Le Mans qui rencontrent toujours un vif succès depuis 2007.

Après 2 années de suspension à cause des confinements d’avril et mai 2020 et 2021, nous sommes heureux de vous présenter la prochaine édition des « Sonates de Printemps » qui se déroulera le dimanche 24 avril 2022 après midi tout au long du Parcours Confluence. Il s’agit d’une randonnée de 9 km autour des rivières Sarthe et Huisne agrémentées de haltes musicales au cours desquelles seront exécutées des œuvres de musique classique. Intitulé « Aimez-vous Brahms… »,cette édition des Sonates sera basée sur un quatuor de musiciens manceaux (piano/violon/alto/violoncelle) qui interpréteront des œuvres de Bach, Honneger et Kurtag ainsi qu’en point d’orgue le somptueux quatuor avec piano n°1 de Brahms.

Le départ de cette randonnée musicale est fixé à l’Église St Lazare à 14 heures, la halte à St Georges du Plain prévue à 15h30 et celle à l’église St Bertrand à 16h45, pour un retour à St Lazare vers 17h45 pour un dernier moment musical. Les 4 instants musicaux sont ouverts à tous, à la fois aux randonneurs, aux mélomanes, mais aussi aux paroissiens et aux habitants non randonneurs qui le souhaitent ; une participation au chapeau sera sollicitée lors du dernier concert.

Cette manifestation permettra en un après midi d’allier la nature, le sport, la culture, le spirituel …et de se faire rencontrer sous l’égide de la musique et de la randonnée, des personnes qui sans cela n’auraient peut-être jamais échangé.

Venez nombreux !

Contact : Michel STEIN 06 85 94 96 50

Une manifestation organisée par l’Association “Les Amis des Sonates”

