Sonates d’Automne : Le Festival sur son 31 Beaulieu-lès-Loches, 9 octobre 2021, Beaulieu-lès-Loches.

Sonates d’Automne : Le Festival sur son 31 2021-10-09 17:00:00 – 2021-10-09 22:30:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches

20 25 EUR Ensemble de 6 concerts de musique classique (musique de chambre) répartis sur 2 week-ends à Beaulieu-lès-Loches (WE 1) et Loches (WE2)

Directeur musical: M. Philippe Berrod, hautbois soliste de l’Orchestre de Paris et Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMP).

Instrumentistes de niveau national et international.

Réservation auprès de l’office de tourisme ou en ligne.

Pas de billetterie sur place.

Conte musical “Pierre et le loup” pour petits et grands à 17h. En soirée, concert “Les Caprices de Saint-Saëns” à 20h30.

sonatesdautomne@gmail.com +33 6 20 02 21 20 https://www.sonatesdautomne.fr/

Sonates d’Automne

